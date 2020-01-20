Аббас Галлямов: Ощущения вселенской мудрости президента давно нет

Обществу не объяснили, чем Мишустин лучше Медведева и почему в Совбезе последний принесёт больше пользы, чем в правительстве. Люди должны догадываться об этом сами. Кроме этого, теперь им предстоит гадать, зачем понадобилось менять Чайку на заместителя Бастрыкина. Параллельно надо понять, почему Путин хочет посоветоваться с народом по поводу своих поправок в Конституцию, но не хочет делать это в соответствии с официальной процедурой, прописанной в законодательстве о референдуме. Нам не объяснили, почему вносить изменения в Конституцию надо столь спешно и почему в комиссию по их подготовке включили Исинбаеву и Мацуева и не включили, например, Морщакову и Шейниса.

Путин привык, что чем меньше он обществу объясняет, тем в большем восторге оно замирает, пораженное величием замысла президента. Путин — заложник собственного опыта. Да, двадцать лет назад это было именно так, но связано такое восприятие со стороны людей было лишь с особенностями момента и вовсе не являлось безусловным. Придя после непопулярного Ельцина, Путин был «президентом надежды», и все неоднозначное трактовалась в его пользу. Люди готовы были ждать и робко надеялись на то, что дальше будет лучше.

Ситуация изменилась. В основе рейтинга Путина уже давно не лежит вера в то, что он добьётся улучшения ситуации. Люди просто боятся, что без него станет еще хуже. Непонятное сейчас не трактуется в пользу Путина, оно скорее раздражает. Непонимающим что происходит людям начинает казаться, что Путин и сам не очень понимает, что он делает. Либо они воспринимают его шаги как попытки своекорыстного правителя упрочить собственную власть, а вовсе не как заботу об общем благе. Никакого ощущения вселенской мудрости, сокрытой в действиях правителя, уже давно нет.

Путин этого, конечно, не чувствует, но у него есть Кремль. Там работают профессионалы, и им пора понять, что стратегия информационного сопровождения действий вождя должна поменяться. На смену загадочному надуванию щёк должно прийти детальное разъяснение — буквально разжевывание — смысла происходящих событий.

Нельзя в ситуации, когда ты движешься вниз, использовать те же технологии, что ты применял, пока тебя несло вверх.

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