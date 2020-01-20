Дмитрий Колезев: Человек-бренд

В редком российском регионе сегодня не празднуют уход Юрия Чайки или не заливают стресс по тому же поводу.

Чайка — это не просто генеральный прокурор, не просто отец успешных бизнесменов, это целый отдельный фактор, влияющий на жизнь элит по всей стране. Удивляешься, в каких, казалось бы, далеких от Москвы историях и схемах мелькает тень Чайки.

Одним покровительство Чайки давало ощущение неуязвимости, другим его позиция стоила карьеры или свободы.

Два примера с Урала — бард Александр Новиков, выскочивший из уголовного дела в Екатеринбурге, и бывший челябинский губернатор Дубровский, которого, напротив, в уголовное дело засосало. Первый дружен с Чайкой (песню «Дядя Юра прокурор» слышали?), второй получил проблемы с законом вследствие конфликта Артема Чайки с партнерами вокруг компании «Южуралмост».

И чуть ли не в каждом регионе есть те, для кого Чайка — не далекий московский человек из телевизора, а реальный и заметный участник их жизни. За 13 лет генпрокурорства Юрия Яковлевича фамилия Чайки стали брендом, отдельной мини-госкорпорацией.

И вот Чайка уходит. И по всей огромной стране это повлечет изменения. Где-то заметные, где-то не очень. Но они будут. Так что сегодня очень многим будет что праздновать — или по поводу чего нервничать.

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