Рабочая группа определила требующие изменений статьи Конституции

Как минимум в 14 статей Конституции нужно внести корректировки для реализации озвученных в рамках послания Федеральному собранию предложений Владимира Путина. Об этом говорится в документе, подготовленном рабочей группой для президента, сообщает РБК.

Сопредседатели рабочей группы депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева подготовили документ, в котором говорится, что группа сформулировала ряд рабочих поправок в Конституцию. Также предлагается путем принятия закона определить роль и статус Госсовета, который «должен иметь самостоятельное значение», а в Конституции прописать лишь принцип его формирования и ключевые вопросы его статуса.

При сокращении полномочий президента ему предлагается оставить контроль за деятельностью правительства и руководство вооруженными силами и правоохранителями, а парламент получит возможность утверждать членов правительства. Требования к кандидатам в президенты при этом ужесточаются, а Конституционному суду придется, в случае принятия изменений, проверять законы на конституционность.

Изменения, по мнению рабочей группы, требуют статьи №№ 15, 75, 78, 81, 97, 14, 83, 102, 103, 110, 119, 125, 129, 132 Конституции.