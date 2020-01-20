Верховный суд посчитал законным приказ, позволяющий блокировать статьи о наркопотребителях

Самиздат «Батенька, да вы трансформер» не смог оспорить в Верховном суде приказ, позволяющий блокировать публикации о наркопотребителях и способах самоубийств. Об этом сообщает «Медиазона».

Фигурирующий в иске совместный приказ МВД, Роспотребнадзора, Роскомнадзора и налоговой службы разрешает блокировку материалов, где есть «информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств», а также описаны способы самоубийства, детская порнография или азартные игры.

Ранее Роскомнадзор требовал от «Батенька, да вы трансформер» удалить несколько статей за «положительный образ» наркопотребителей и трижды настаивал на редактировании текстов о суициде.