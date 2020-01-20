Алексей Макаркин о назначении нового генпрокурора

Будущий генпрокурор Игорь Краснов вел многие резонансные дела: о покушении на Анатолия Чубайса, о преступлениях радикальных националистов (убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, федерального судьи Эдуарда Чувашова и др.), об убийстве Бориса Немцова и другие. Назначение Краснова генпрокурором может быть связано с желанием снизить антагонизм между Генпрокуратурой и Следственным комитетом. Институциональные разногласия и конкуренция между ними останутся, но приход человека из СК должен смягчить проблемы и позволит наладить более эффективное взаимодействие.

Важно и то, что в своих расследованиях Краснов активно работал с ФСБ — в том числе в последнее время с начальником управления «К» Службы экономической безопасности генералом Иваном Ткачевым. Интересно, что заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела против Майкла Калви миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал Ткачеву, а тот передал жалобу Краснову, после чего и раскрутилось «дело Калви». В связи с назначением Краснова влияние ФСБ на прокуратуру может усилиться.

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