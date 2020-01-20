Каждый второй житель Земли разочаровался в капитализме

Вреда от капитализма в нынешнем виде больше, чем пользы, считает 56% населения Земли. Самый высокий уровень негатива в Таиланде (75%) и Индии (74%). В России аналогичной позиции придерживается 55% респондентов, приводит данные исследования Edelman Trust Barometer РБК.

Жители вполне благополучных стран также устали от капитализма. Во Франции им недовольны 69%, в Италии — 61%, в Испании — 60%, в Нидерландах — 59%. Зато в Японии пессимистичные настроения выявлены лишь у 35%. В исследовании отмечается, что негатив к капитализму испытывают представители всех возрастов и с любым уровнем доходов, почти с одинаковым пессимизмом смотрят на него мужчины и женщины (57% и 56% соответственно).

При этом 57% участвовавших в опросе людей из разных стран мира заявили, что органы власти служат интересам «немногих».

Причиной такого отношения авторы исследования считают рост неравенства и боязнь людей за свое будущее. В среднем лишь 47% респондентов верят, что через пять лет они сами и их семьи будут жить лучше, чем сейчас. Самый высокий уровень оптимизма по данному вопросу в таких странах как Кения (90%), Индонезия (80%) и Индия (77%). В развитых странах улучшения ожидает лишь в среднем каждый третий. Самые пессимистично настроенные жители в Японии (15%), Франции (19%) и Германии (23%). В России улучшений ждут 34% опрошенных.

При этом 83% жителей планеты, участвовавших в опросе, боятся потерять работу. В России люди, опасающиеся такого развития событий, называют следующие причины: расширение рецессии в экономике — 60%, переориентация работодателей на фрилансеров — 49%, недостаток востребованных умений и навыков — 49%, приток мигрантов — 43%, невозможность конкурировать с иностранными компаниями — 38%, роботизация — 34%.