Алексей Навальный: Нужно ли защищать Конституцию

Послание Путина, отставка правительства Медведева, назначение непонятного (впрочем, ФБК понятного) дяди премьер-министром, объявление об изменениях конституции — это все вещи такие странные, такие неожиданные и такие хамские (я за вас всё решил). Неудивительно, что они вызвали возмущение и горячее желание что-то немедленно сделать.

Последняя, мол, капля. Давайте протестовать.

И конечно же (это политика, тут иначе не бывает), разгорелась дискуссия между теми, кто не выдержал последнюю каплю, и теми, кто вообще никакой капли в происходящем не видит. Ни первой, ни последней.

Ну а эти мои твиты вообще разожгли пожар в фейсбуке: «Что касается разнообразных предлагаемых акций «в защиту Конституции». Конституция РФ — омерзительна. В ней заложен механизм узурпации власти. По этой конституции у нас всё отняли, от выборов до пенсий, и дальше хотят отнимать.

Не надо её защищать. Бороться, митинговать, распространять информацию, «умно голосовать» и т.д. надо против Путина и его группы, незаконно удерживающих власть. И ничего нового не произошло. Предлагать нам теперь защищать «хорошую конституцию» от «плохого Путина» – разводка».

Покусился на Конституцию и отказался её защищать. Негодяй. Навальный с Путиным против Конституции.

Окей. Защитники Конституции люди хорошие, и я пока кратко (подробнее в своей четверговой программе) изложу свой взгляд на происходящее.

Начнем с «что происходит». Если я вам задам этот вопрос, то скорее всего вы мне предложите краткое изложение тысяч недавно опубликованных аналитических статей, в которых написаны совершенно противоположные вещи.

И правда заключается в том, что никто не понимает, что происходит. Мало того, я совершенно уверен, что и Путин не до конца понимает, что он делает. Заявления его и инициативы держались в секрете. Секретность и неожиданность получились, это означает, что детального плана нет. Нельзя описать детали в режиме секретности. Жизнь сложна и многообразна, люди разные, и пока только посидели с условным Кириенко над листочком и утвердили общую идею, а дальше будут действовать по обстановке.

Вот сейчас вышла новость: всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 12 апреля.

Чего? Какие поправки? А что такое «всенародное голосование»? Референдум? Вроде нет, слова «референдум» власти тщательно избегают. А как тогда? Может, в честь 75-летия Победы голосовать будут только ветераны войны? Непонятно.

Вообще. Ничего. Не понятно.

Честный ответ на вопрос «что происходит» звучит так: да хрен его знает, Путин что-то мутит, чтобы остаться у власти навсегда.

Путин хочет остаться пожизненным руководителем страны и вроде бы готов раскрыть план, как он это сделает.

Захват власти. Узурпация. Вот что на самом деле происходит, и вот с чем надо бороться.

И тут, к сожалению, вообще ничего нового нет. Все лозунги и слова, которые сейчас надо повторить, последний раз были сказаны, когда объявлялась общероссийская акция «Он нам не царь».

А изменения Конституции — это просто механизм. Причем декларировали его больше двух лет назад. С тех пор миллион статей написали политологи про Госсовет и всё такое прочее.

Рассматривались разные варианты:

— объединение с Белоруссией;

— сложная конструкция с Госсоветом;

— выборы ещё на один срок.

Все эти варианты предусматривали изменения в Конституцию.

Но нас-то с вами не Конституция беспокоит, а суть. Мы жили 20 лет под единоличной авторитарной властью Путина и больше не хотим. Ради этого ведём борьбу, это наш лозунг. Хотим сменяемости власти и её ответственности перед народом. Путина долой.

Тактика наших действий будет во многом определяться тем, как именно Кремль начнет выстраивать механизм пожизненного правления. Это будет ясно в ближайшие недели.

Пока есть ясность только относительно двух вещей:

1. Сформирована какая-то адская группа по поправкам в Конституцию, и состав этой группы такой, что там что угодно примут. Там просто упыри какие-то.

2. Новый механизм контроля власти будет ещё сильнее завязан на партийное большинство. Дума, Совет Федерации, депутаты назначают министров и судей — для всего этого им нужна мощная и всегда получающая 75% партия.

Уверен, что с этим во многом связана отставка Медведева. «Он вам не Димон» уничтожил этого жулика как публичного политика. Его невозможно оставить ни лидером «Единой России», ни главой правительства. С ним не то что 75%, а и 35% получить тяжело.

Поэтому почти наверняка роль «умного голосования» как практического механизма одного из направлений нашей борьбы возрастет. Соответственно, Кремль бросит больше сил и средств на борьбу с ним.

Что касается необходимости «бороться за Конституцию», то прошу никого не обижаться, но от этого лозунга отдает лицемерием и, извините, трусостью.

Когда страшно сказать суть: «Путин — узурпатор, он незаконно захватил власть, мы требуем, чтобы он ушел». И это заменяется беззубыми эвфемизмами: ой, Путин хочет изменить конституцию, а там такие классные вещи есть. Представляете, в подпункте 7 пункта 24 есть верховенство международного права.

Ага. Я спешу и падаю защищать конституцию, по которой я выиграл несколько судов в ЕСПЧ, доказал, что все мои дела сфабрикованы, а на выборы всё равно не попал. Прекрасно сработало верховенство международного права. Спасибо Конституции любимой!

Очень мне дорога Конституция, которая позволила всех судей в стране подчинить одному кремлёвскому кабинету, так что вообще никто в стране не может добиться справедливого разрешения спора.

Я буду стоять с плакатиком в защиту Конституции и думать: а все-таки в нашей стране, по Конституции, мэры городов избираются? Или назначаются? А губернаторы? Что-то с 1993 года это десять раз менялось, и каждый раз так, как это выгодно действующему президенту.

Конституция — это не Библия и не святая скрижаль. Это Основной Закон. Конкретное описание базовых правил, по которым мы живем. И написано оно должно быть так, чтобы этот Основной Закон работал и не соблюдать его было невозможно.

Конституция 1993 года написана в точном соответствии с поговоркой: «Закон что дышло — как повернешь, так и вышло». Вот Путин и вертит её 20 лет.

Давайте перестанем врать сами себе. Конституцию 1993 года писали под Ельцина. Так, чтобы чувак, который не может сформировать парламентское большинство, мог всё равно править страной.

Я готовился поступать на юридический в 1992-м и учил: Президент — глава исполнительной власти.

А потом приняли эту Конституцию, и я стал учить: Президент — глава государства.

В ней заложен перекос. В ней заложена идея того, что человек, уже сидящий в Кремле, может делать всё что угодно. Именно в Конституции-1993 заложено бесконечное самовоспроизводство авторитаризма.

Кого бы мы ни избрали: Путина, Навального, Соболь, Шойгу, Эдгарда Запашного или Изольду Меньшову, если этот человек не хочет добровольно уходить — хренушки его выкуришь из Кремля. И всё будет по Конституции. По которой, как мы видим, и поправки можно принять самым мутнейшим образом.

Первые две главы Конституции прекрасны. Только весь остальной текст написан для того, чтобы можно было более-менее не соблюдать эти самые первые две главы.

Наша задача не защищать несостоятельную Конституцию 1993 года, а бороться с узурпатором, а после победы принять Основной Закон, который ясно и на практике не допускает захват контроля над судами, СМИ и парламентом. Исключает пребывание во власти дольше, чем на два четырехлетних срока.

Основа власти узурпатора Путина — ложь и репрессивные механизмы против тех, кто не соглашается верить лжи и жить по правилам лжи.

Отказ подчиниться репрессивной машине и ежедневная работа по развенчанию лжи, по подрыву веры обманутых узурпатором — это ответ на вопрос «что делать». На практике это означает и протестные акции, и выборы, и «умное голосование», и — когда надо — бойкот, и распространение информации, и борьбу за профсоюзы, и правозащиту, и многое другое. Жизнь уточнит нашу тактику в ближайшее время. Главное — не забывать о сути того, за что мы боремся.

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