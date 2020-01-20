Павел Чиков о новом кандидате на пост генпрокурора

С Игорем Красновым наши адвокаты пересекались неоднократно, представляя интересы потерпевших по неонацистским делам. Группа «БОРН», которой вменялось убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, судьи МГС Чувашова и антифашистов Хуторского, Филатова, Джапаридзе.

Как глава следственной группы по этим делам оставил хорошее и личное профессиональное впечатление. С уверенностью можно утверждать, что зачистка 10 лет назад Москвы от неонацистского вооруженного подполья, на руках которого были десятки убийств, во многом результат работы Краснова.

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