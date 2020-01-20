Украина потребует от Ирана передачи «черных ящиков» сбитого лайнера

Во время визита на Украину иранской делегации министру автодорог и городского развития Мухаммеду Эслами будет передано послание с требованием отдать «черные ящики» сбитого 8 января рядом с Тегераном пассажирского самолета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

По словам Пристайко, возвращение бортовых самописцев Украине покажет, что Иран хочет беспристрастного расследования произошедшей катастрофы. «Его главная задача — извиниться и признать, что произошло. Мы надеемся, что сможем пойти немного дальше, чем просто политические дискуссии, и обсудить практические проблемы. Среди них, в частности, возвращение «черных ящиков», — заявил глава украинского МИД.

В воскресенье Иран сообщал, что начал анализ самописцев с авиалайнера, в результате крушения которого погибли 176 человек. Это заявление опровергло более ранние сообщения о том, что ящики будут переданы Украине.