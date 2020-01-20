Путин меняет генерального прокурора

Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру на этот пост замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. Как сообщили в Кремле, Юрий Чайка переходит на другую работу.

Игорь Краснов расследовал покушение на Анатолия Чубайса, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. 28 февраля 2015 года он возглавил следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова. Заместителем председателя СК он был назначен 30 апреля 2016 года.

О бизнесе семьи Юрия Чайки в декабре 2015 года Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм-расследование. В нем говорилось, что часть бизнеса сыновей генпрокурора построена на рейдерских захватах, в ходе которых использовались связи семьи в прокуратурах страны. Также в материалах расследования есть информация о связи бизнеса Чаек с бандой Цапков, которые в 2010 году убили 12 человек в станице Кущевской. Сам Чайка утверждал, что расследование лживое и было сделано по заказу руководителя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Несмотря на резонанс, который получило расследования ФБК, в 2016 году Путин вновь внес в Совет Федерации кандидатуру Чайки на пост генерального прокурора, а Совет Федерации продлил его полномочия на пять лет. Юрий Чайка занимает должность генпрокурора с 2006 года.