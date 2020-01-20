«Голос»: только референдум может показать отношение россиян к изменениям в Конституции

Всеобщее голосование по пакету предложенных президентом России Владимиром Путиным поправок не предусмотрено российскими законами и похоже на манипулятивный и пропагандистский прием, отмечает движение «Голос». Результаты голосования могут выявить волеизъявление граждан, только если будут соблюдены четыре условия, в том числе проведение референдума, пишут общественники.

Первое связано с принятием на уровне закона ясных и устойчивых правил такого голосования, которые гарантируют равные возможности для всех политических субъектов (политических партий и иных общественных объединений и инициативных групп). Разработкой правил должно заняться Федеральное собрание.

Второе — единственной подходящей формой является референдум. «Голос» считает, что отказ от использования правового механизма референдума является попыткой обойти закрепленные в законе гарантии прав граждан на участие в референдуме, а также закрепленные в процессуальных кодексах нормы, гарантирующие судебную защиту этих прав и санкции за их нарушение. Проведение «голосования-не-референдума», которое не предусмотрено законодательством — ведет к разрушению права.

Перед голосованием необходимо проведение широкой, достаточно продолжительной и содержательной дискуссии, в ходе которой могут быть сформулированы и обсуждены разные точки зрения на высказанные предложения, говорится в третьем условии. Граждане должны иметь возможность получать информацию как при выборах и референдумах, а также агитировать за тот или иной вариант изменений.

Последнее условие — голосование должно происходить раздельно по каждой поправке, поскольку на голосование выносится не целостный документ, как в случае с принятием Конституции, а большой пакет частных изменений. Причина — на разные пункты у человека может быть разный взгляд. «Пакетное» голосование «Голос» считает совершенно неприемлемым приемом.

«Несоблюдение этих принципов, на наш взгляд, дискредитирует саму идею обращения к мнению граждан при решении столь важных вопросов государственного устройства, зафиксированных в Конституции, и предлагает вместо выявления воли граждан его суррогат», — отмечают в движении.