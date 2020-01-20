Госдеп США: русские «тролли» в Twitter подогревали протесты в Южной Америке

Связанные с Россией аккаунты в Twitter активизировались осенью прошлого года для поддержки протестов и попытки посеять путаницу среди жителей южноамериканских стран. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные аналитиков Госдепартамента США.

Наблюдая за очень разными политическими протестами и беспорядками в Южной Америке, чиновники из Государственного департамента нашли общую тенденцию — активность связанных с Россией аккаунтов с соцсетях. В Чили почти 10% всех твитов, поддерживающих акции протеста в конце октября 2019 года, вероятнее всего создавались русскими «троллями». В Боливии сразу после того, как президент Эво Моралес ушел в отставку 10 ноября, количество твитов с «русских» аккаунтов возросло до более тысячи в день, по сравнению с менее чем пятью в день до этого. В Эквадоре, Перу, Боливии, Колумбии и Чили 30 дней подряд связанные с Россией аккаунты размещали поразительно похожие сообщения с интервалом в 90 минут друг от друга.

Аналитики Госдепа считают, что это начало новой кампании в рамках глобальной дезинформационной войны. И она более коварна и эффективна, чем традиционная пропаганда прошлых лет.

Напомним, что осенью представители различных южноамериканских стран, в том числе Эквадора, жаловались на дезинформацию со стороны России.

NYT отмечает, что беспорядки в Латинской Америке не могут быть объяснены каким-либо одним фактором, и неясно, насколько эффективной была связанная с Россией кампания по дезинформации в Twitter.