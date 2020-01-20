Китай запрещает использование неразлагаемых пакетов

Власти Китая заявили о запрете использования неразлагаемых пластиковых пакетов в крупных городах к концу 2020 года и во всех городах и поселках к 2022 году. К концу 2020 года в ресторанной индустрии также будет запрещено использовать одноразовые трубочки, пишет BBC. Вообще сфера общественного питания должна сократить использование одноразовых пластиковых изделий на 30%. Отели к 2025 году не должны будут предлагать постояльцам бесплатные одноразовые пластиковые предметы.

В течение многих лет Китай боролся с мусором, который производят 1,4 миллиарда человек, но самая большая мусорная свалка в стране — размером около 100 футбольных полей — уже заполнена на 25 лет раньше запланированного срока.

В 2010 году в Китае было произведено 60 млн тонн пластиковых отходов. США, которые находятся в этом рейтинге на втором месте, произвели 38 млн тонн.

Ранее Таиланд объявил, что одноразовые пластиковые пакеты будут запрещены в крупных магазинах, а в 2021 году будет введен полный запрет по всей стране. Столица Индонезии Джакарта также запретит одноразовые пластиковые пакеты в универмагах, супермаркетах и ​​на традиционных рынках к июню 2020 года. На индонезийском острове Бали уже запрещен одноразовый пластик.