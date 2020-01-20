Общий капитал миллиардеров больше, чем сумма средств 60% населения Земли

У 2153 миллиардеров планеты больше денег, чем у 4,6 млрд простых жителей Земли. А у 1% наиболее богатых людей суммарный капитал превышает средства 6,9 млрд человек. Об этом пишет благотворительная организация Oxfam в своем докладе «Время заботиться».

Чтобы скопить только ⅕ среднего капитала пяти богатейших людей, нужно откладывать каждый день по $10 тыс со времен строительства египетских пирамид. Организация отмечает, что капитал 22 самых богатых миллиардеров мира больше, чем имущество всех женщин Африки. А общий капитал всех мужчин в мире практически в два раза больше, чем у женщин.

Половина жителей планеты пытается выжить на $5,5 долларов в день или даже меньше. Особенно отмечается проблема бедных женщин, которые наряду с выполнением бесплатной работы по дому часто выполняют подобную работу для других, но лишь 10% из них охвачены общим трудовым законодательством и пользуются возможностью получать за труд не менее установленной в стране минимальной заработной платы.

«Забота о других, приготовление пищи, уборка, сбор воды и дров являются важными ежедневными задачами для благополучия обществ, сообществ и функционирования экономики. Тяжелая и неравная ответственность за работу по дому увековечивает гендерные и экономические неравенства. Это должно измениться. Правительства всего мира должны действовать сейчас, чтобы построить человеческую экономику, которая будет феминистской и ценить то, что действительно важно для общества, а не подпитывать бесконечное стремление к прибыли и богатству», — отмечают в фонде.