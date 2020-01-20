Леонид Волков: Заниматься надо борьбой с Путиным

Простите, а что, был хоть кто-то, хоть один разумный человек, который считал, что Путин планирует отказаться от власти прежде, чем умрет?

Нет.

Ну ок, за всех не скажу, но мы такой сценарий никогда не рассматривали. Было совершенно понятно, что Путин планирует править вечно. И что у путинского режима есть три сценария:

— биологическая смерть вождя (по наследству «путинизм» не передается; все клептократии подобного формата своих создателей не переживают — слишком много всего завязано на личные связи, персональные обязательства и договоренности);

— прилет «черного лебедя», то есть какое-то более или менее случайное событие, которое приведет к выплеску накопившегося негатива на улицу и стихийной смене власти «снизу», в формате арабской весны 2011 года;

— «дворцовый переворот», то есть ситуация, в которой для широко понимаемой политической элиты минусы от дальнейшего сохранения Путина на должности ключевого арбитра внутриэлитных конфликтов начинают перевешивать плюсы, которые элита из этого извлекает.

Но вот сценария «Путин решает уйти сам и сам запускает транзит власти» среди этих трех никогда не было (а особенно — после 2014-го, после Крыма и «Боинга»), уже просто потому, что вряд ли Путин мог бы себя чувствовать в безопасности в любом месте планеты и в любом качестве, кроме как в Кремле.

Давно уже обсуждался вопрос: как именно Путин будет оформлять вечное правление. Начиная с марта 2018 года, с последних «перевыборов», идет эта дискуссия. В обсуждениях чаще других предлагались четыре варианта:

— Путин идет на третий срок в 2024 году (для этого меняют конституцию, благо это сделать очень легко),

— рокировка-2 (по образцу 2008 года), и менять ничего не нужно,

— «белорусский» сценарий: аншлюс Беларуси, новая конституция, новое государство, новый отсчет сроков,

— «казахстанский» сценарий: создание новой конституционной сущности («Госсовета»), новой должности для Путина по образцу Назарбаева (елбасы, отец нации), сохранение им всех рычагов власти при новом именовании должности.

Как нетрудно видеть, из этих четырех сценариев только рокировка не предусматривает конституционной реформы. И рокировка же всегда была самым маловероятным вариантом. Даже в 2011 году, к концу первой каденции Медведева как зиц-президента, между командами Медведева и Путина искрило, «медведевцы» публично позволяли себе выражать недовольство возвращением Путина, и т.д. А ведь это был молодой и популярный Путин, четырехлетний перерыв. А тут надо предположить, что временный преемник, кто бы это ни был, сейчас на берегу согласится в 2030 году вернуть трон 78-летнему Путину... Даже медведевская бесконечная лояльность, конечно, имеет свои пределы.

А три оставшихся варианта без переписывания конституции обойтись не могли. Благо, ельцинская конституция 1993 года за прошедшее время показала, что ею можно вертеть как угодно, что никаких механизмов самозащиты в ней нет — по ней можно править 4 года и 6 лет, назначать губернаторов и выбирать, избирать Совет Федерации и назначать; уничтожить федерализм и местное самоуправления, отобрать все базовые гражданские права. То, что конституция будет переписана — было ясно.

Вопрос был только в том, как именно? Идти впрямую на просто «третий срок» они не рискнули; даже вциомовские опросы показывают, что эта идея крайне непопулярна. С Беларусью не получилось: Путин плясал брачные танцы вокруг Лукашенко с осени 2018 года, попеременно показывая ему то кнут, то пряник — но (по крайней мере пока) не вышло. Ну вот и остался «казахстанский» вариант, за него и взялись.

Вот и все.

Ну а бороться надо с причиной, а не со следствием. С Путиным и его желанием править вечно.

Совершенно же дешевая разводка. Понятно, что вынести на «всенародное голосование» вопрос типа «вы хотите, чтобы Путин правил вечно», они не могут. Поэтому вынесут вопрос про горячие обеды и материнский капитал. Пакетом. То, как Путина вчера прорвало с этими «моральными уродами», показывает, что это было заготовка, и что они в бешенстве, что на нее никто не повелся.

План-то был какой. Что сейчас все побегут «защищать конституцию», и пропаганда по полной программе оттопчется: вот! мрази-либералы из 90-х против социальных гарантий! поддержки детишек! против святого!

Но к счастью, никто не повелся.

Вообще без разницы, как именно Путин собирается оформлять вечное правление. Новой России все равно будет нужно переучреждение — Конституционное собрание и нормальный Основной закон. Это все мельтешение по назарбаевскому образцу — оно у Путина не от хорошей жизни, а от плохой, от падающих рейтингов, от невозможности выигрывать выборы.

Вот этим — борьбой с Путиным, с его рейтингом — и надо дальше заниматься, не отвлекаясь на мелочи. Так и черный лебедь быстрее прилетит.

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