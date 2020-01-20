Иран заявил, что придерживается ядерной сделки 2015 года

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил 20 января, что Иран по-прежнему остается в соглашении по ядерной программе 2015 года, несмотря на отхождение от некоторых своих обязательств по пакту. Он раскритиковал европейские страны за неспособность спасти это соглашение, пишет Reuters.

«Тегеран по-прежнему остается в соглашении... заявления европейских держав о том, что Иран нарушил соглашение, необоснованны, — заявил Аббас Мусави. — Будет ли Иран еще больше сокращать свои обязательства, будет зависеть от других сторон и от того, будут ли обеспечены интересы Ирана в рамках этой сделки».

Совместный всеобъемлющий план действий, заключенный в 2015 году между Ираном и шестью мировыми державами (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия) оказался под угрозой после выхода США из соглашения в 2018 году. Американский президент Дональд Трамп говорил о необходимости нового соглашения. В тоже время Франция, Германия и Великобритания запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном.