Оппозиция намерена провести шествие 29 февраля

Представители «Солидарности», ФБК, «Яблока», Парнаса, Либертарианской партии, «Партии перемен» и «Мемориала» решили подать заявку на проведение в Москве политического марша.

«Это будет политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против узурпации», — написал Илья Яшин в Facebook.

По его словам, «возможно, это будет самая важная акция оппозиции за все последние годы».

Яшин отметил, что в выходные уже прошли первые акции против «политической реформы». Но «обществу нужна крупная и по-настоящему массовая акция».

Ранее власти согласовали проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы, писал «Интерфакс», но об организаторе акции не сообщилось.