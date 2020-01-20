Новый коронавирус зафиксирован в четырех странах Азии

В Южной Корее подтвержден первый случай выявления заболевания новым коронавирусом человека. Болезнь была обнаружена у прилетевшей в страну китаянки, сообщает корейское агентство «Ренхап». Ранее эту подобную пневмонии болезнь выявили также в Японии и Таиланде, а в Китае от нее умерли три человека.

По данным корейского Центра по контролю и профилактике заболеваний, вирус был выявлен у китаянки после прибытия в международный аэропорт Инчхон. Она страдала от лихорадки, респираторных заболеваний и других симптомов коронавируса. Отмечается, что прибыла она из китайского города Ухань в провинции Хубэй, откуда, по-видимому, и произошел вирус. Женщину поместили на карантин и для лечения в больницу. Южнокорейским властям предписано усилить мониторинг данного заболевания.

В Китае на данный момент выявлено почти 200 больных, трое скончались. Пекин заявил, что новым штаммом коронавируса нельзя заразиться от человека, но ВОЗ не исключает, что опасность быть инфицированным при контакте с больным существует.