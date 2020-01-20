В Гонконге арестован организатор митинга, переросшего в беспорядки

Известный гонконгский активист движения за демократию Вентус Лау был арестован полицией вечером 19 декабря. Акция протеста, которую он помог организовать, переросла в столкновения с полицией, пишет Reuters.

Активиста обвиняют в «препятствовании полицейской администрации» и нарушении сроков, установленных для получения разрешения на протест. Организаторы сначала подали заявку на шествие, но полиция согласилась лишь на митинг в парке в центральной части Гонконга. Однако во время акции толпа росла, и в итоге некоторые протестующие ненадолго забаррикадировали прилегающие дороги дорожными конусами и уличной мебелью, выкапывали кирпичи из тротуара. Полиция приказала остановить акцию и начала рассеивать толпу, но люди стали вести себя агрессивно. В итоге силовики применили слезоточивый газ. Полиция заявила, что организаторы митинга не смогли помочь в поддержании порядка.

По словам организаторов, в акции протеста приняли участие порядка 150 тыс. человек, по данным полиции было 11 680 человек в самый многолюдный момент.