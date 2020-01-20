«Новая»: с Сирией заключили контракты аффилированные с Пригожиным компании

В декабре 2019 года контракты на добычу нефти и газа с парламентом Сирии заключили две российские компании: «Велада» и «Меркурий». По информации «Новой газеты», они связаны с Евгением Пригожиным.

Так, учрежденную в 2015 году «Веладу» сначала возглавляла Екатерина Трофимова, которая тогда работала помощником руководителя в компании Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг». А в июле 2018 года компанию возглавила студентка Петербургского технологического института Дарья Барановская, близкий родственник которой работает в структурах Пригожина. При этом в «Веладе» всего один оплачиваемый работник и у компании до 2018 года не было выручки.

Компания «Меркурий» раньше не занималась добычей нефти и газа, зато в 2015–2018 годах заключала с «Военторгом» контракты стоимостью 115–118 млн руб. на обеспечение питанием военнослужащих в санаториях и на международных мероприятиях Минобороны. С Сирией «Меркурий» начал работать в 2017 году. По данным СМИ, в мае 2016 года в районе Петербурга упал вертолет, принадлежащий «Меркурию». Тогда один из бывших пилотов заявлял, что его работа «заключалась в том, чтобы отвозить Пригожина или его жену на небольшие расстояния в пределах Санкт-Петербурга и окрестностей».

«Новая» пишет, что ведущую роль в сирийском проекте также играет компания «Евро Полис», соглашение с которой было подписано в декабре 2016 года во время визита сирийского министра Ганема в Москву и встречи с министром энергетики России Александром Новаком. Компания «Евро Полис» (известная под брендом «ЧВК Вагнера») обязалась вести боевые действия по освобождению нефтяных и газовых месторождений в обмен на четверть от объема последующей добычи. Это соглашение было ратифицировано кабинетом министров Сирии в мае 2017 года и неукоснительно выполнялось, а «Велада» и «Меркурий» стали частью этого проекта.

Издание отмечает, что стоимость ресурсов, ежемесячно получаемых в Сирии структурами Пригожина в 2018 году — примерно $20 млн. Объем добычи в 2019 году пока не уточнен.