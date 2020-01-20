Close

РБК: голосование по поправкам в Конституцию может состояться 12 апреля

20.01.2020

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля. Это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, сообщает РБК со ссылкой на три близких к администрации президента источника. Также обсуждается дата 26 апреля, но она менее вероятна.

Голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, говорят собеседники агентства. Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей заксобраний регионов.

Сроки и порядок проведения голосования будут прописаны в специальном указе президента, говорил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Чтобы явка была выше 50%, будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете, отмечает РБК.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.