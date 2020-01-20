СК возбудил уголовное дело после гибели людей в мини-отеле

Пять человек погибли в пермском мини-отеле после прорыва трубы с горячей водой, СК возбудил уголовное дело об оказании услуг не отвечающим требованиям безопасности.

«Ночью 20 января в Индустриальном районе Перми в мини-отеле «Карамель», расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубопровода с горячей водой, после чего помещение отеля было затоплено. По предварительным данным в результате аварии погибли не менее пяти человек, еще трое с ожогами доставлены в больницу», — рассказали в СК.

Они находятся в состоянии средней тяжести, пишет 59.ru. Это двое мужчин 28 и 35 лет и женщина 33 лет. Все они получили термические ожоги кистей, ног; поясничной области. Все госпитализированы в ожоговый центр горбольницы имени Гринберга.

