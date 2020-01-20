На акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой задержали ЛГБТ-активистов

В Москве шествие памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, по данным «Белого счетчика», собрало более 1400 человек. Полиция задержала девять человек, пишет «ОВД-Инфо». В отделе полиции по району Арбат к задержанным более четырех часов не пускали адвокатов и даже объявили план «Крепость». Защитников пустили только после вмешательства ОНК: члены комиссии передали задержанным фамилии адвокатов, и те написали ходатайства о допуске защитников.

Пятерых несовершеннолетних задержанных отпустили без протоколов, но взяли с них объяснения. На троих задержанных полицейские составили протоколы по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Их также обязали явиться в ОВД 11 февраля для составления протоколов по статье о нарушении правил участия в акции.

Одного задержанного оставили на ночь в ОВД «Тверской». 20 января его ждет суд: против него возбудили дело по статье КоАП о неисполнении требования полицейского. Его задержали еще до начала шествия. Поводом для задержания послужил плакат «Путин, уходи».

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года. В день их смерти ежегодно проходит антифашистское шествие.

