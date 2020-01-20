«Ъ»: основная часть доходов Михаила Мишустина связана с консервативным инвестированием

Доходы, фигурирующие в декларациях нового премьер-министра Михаила Мишустина за последние годы, являются результатом вложения средств, полученных до 2010 года от бизнеса. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

С первой половины 1990-х Мишустин отвечал за проекты, связанные с «железом» в НП «Международный компьютерный клуб», которое создавалось для создания в стране рынка вычислительной техники, сотрудничало с Sun, HP, Microsoft, Intel и участвовало в проектах цифровизации госструктур России. Именно на деньги, полученные в этом бизнесе, будущий глава правительства приобрел в 2000 году особняк на Николиной Горе, о сокрытии которого в базе Росреестра писал ранее «Проект». А квартиру на Трехгорном Валу Мишустин получил как заместитель министра по налогам и сбором — от управления делами президента. В 2005 году Владлена и Михаил Мишустины оформили недвижимость на детей. В следующем десятилетии они воспользовались правом зашифровать в реестре право собственности, согласно настойчивой рекомендации госструктур по закону «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контрольных органов» ФЗ-45 1995 года, пишет «Ъ».

В 2008 году Мишустин ушел с госслужбы в одну из крупнейших инвесткомпаний страны UFG, а позже — возглавил ее. При возвращении на госслужбу в 2010 году Мишустин передал активы жене, а потом семья их продала. Поэтому Владлена Мишустина в 2013 году заработала по декларации почти 150 млн руб., а в 2014 году — 160 млн руб. Позже супруга Мишустина разместила средства на депозитах. Семья Мишустина по мнению «Ъ» придерживается консервативной стратегии инвестирования, но доход составляет десятки миллионов рублей в год.