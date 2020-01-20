Михаил Ходорковский: Требую созыва конституционного собрания

Появилось время разъяснить свою позицию по изменениям в Конституцию, которую я высказал в своем видеоблоге несколько дней назад.

Напомню – я сказал, что если в части перераспределения властных полномочий мы и имеем дело с ожидаемой попыткой пожизненного удержания власти, то несколько остальных инициатив – прямое наступление на права человека.

Здесь речь идет и об отказе исполнять международные соглашения в части прав человека и о фактической ликвидации местного самоуправления и о переходе от федеративной модели к унитарному государству и об отказе от принципа независимости судей.

Единственным выходом из ситуации я вижу Конституционное собрание, которое способно, при определенных условиях, реально проанализировать предлагаемые изменения, разъяснить их обществу и не дать власти возможность разрушить основные конституционные принципы.

В ответ я услышал замечание, что мол Конституция и так «не очень» плюс не исполняется и что мол за нее бороться.

Считаю такую позицию близорукой и опасной.

Режим саморазрушится в интервале 5-10 лет. Причем произойдет это с выходом за пределы нынешнего «законодательного поля».

Причины очевидны – законы не предусматривают смены режима, а режим не способен обеспечить необходимые стране темпы экономического и социального развития.

В условиях революционных изменений – Конституция остается единственной законодательной базой до момента приведения в порядок всего, что понакрутил режим за прошедшие 20 лет в сфере нормотворчества.

Судам верхнего уровня, для разрешения правовых вопросов, достаточно просто руководствоваться Конституцией, как законом прямого действия, даже при приостановке множества остальных норм.

То, что сейчас Путин пытается силами спортсменов и атаманов, бегом произвести фундаментальные изменения, разрушит Основной Закон, его логику и балансы интересов.

Да, пока при диктатуре Конституция не действует, это не столь важно, но при переходе к правовому государству она – единственный якорь.

Альтернатива - «революционные декреты». А они путь назад к диктатуре.

Вы скажете – «мы все равно не сможем ничего остановить и поправить».

Это не так! В Кремле не полные идиоты и тоже не хотят лишних рисков – что-то поправят, но главное в другом: мы обязаны делегитимировать этот ущербный процесс порчи Конституции в глазах общества.

Тогда и только тогда в процессе перехода, у новой власти будет правовое основание приостановить действие неправовых поправок Конституции, а значит сохранить этот правовой якорь.

Что же касается перераспределения президентской власти в пользу парламента и прочих их пересаживаний, так это как раз – на здоровье!

В ближайшие недели мы должны получить независимое мнение ведущих специалистов конституционного права, должны потребовать созыва конституционного собрания, а при отказе – организовать его общественный аналог в сети.

В случае, если власть продолжит спешное, мошенническое, вопреки нормальной процедуре, проталкивание изменений в Конституцию, подрывающее ее правовую логику и систему балансов, мы должны прямо и четко заявить о нелегитимности происходящего и о непризнании результата это нелегитимного процесса.

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