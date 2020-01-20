Число признающих политрепрессии россиян достигло максимума

63% россиян считают, что в стране есть люди, осужденные за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни, следует из данных «Левада-центра». Как пишут «Ведомости», это максимум за все время исследований с 2004 года, год назад так считали 50%. Свободным человеком в обществе себя ощущают 68% респондентов, о личной несвободе говорят 32%.

Резкий рост доли ответов о наличии политзаключенных стал эффектом дела журналиста Ивана Голунова, летних протестов и широкого обсуждения всего этого в СМИ, считает директор «Левада-центра» Лев Гудков. Также, по его словам, когда респондентов просят назвать фамилии конкретных политзаключенных, все вспоминают в первую очередь бизнесмена Михаила Ходорковского и режиссера Олега Сенцова, к политзаключенным относят также в целом тех, кто осужден по «московскому делу», по статьям за экстремизм.