Сергей Медведев: Как провалили Сочи и Скрипалей, так же провалят и 2024-й

Не могу и не хочу комментировать последние конституционные сальто-мортале под куполом цирка, просто потому что пока не понял их логики и не стыжусь сказать об этом. И еще потому, что наиболее уважаемые мной аналитики, от Гаазе до Рогова, дают диаметрально противоположные оценки происходящего и прогнозы развития ситуации.

Но одна вещь меня озадачивает в этом фестивале комментариев: презумпция рациональности и стратегичности Кремля. То есть вы хотите сказать, что эти люди, провалившие практически все проекты кроме набивания собственных карманов - от устранения собственных оппонентов за рубежом до провала московских выборов, за десять лет умудрившиеся рассорить Россию со всем миром, оттолкнуть постсоветские страны, окружить ее кольцом недоброжелателей и баз НАТО, втянувшие Россию в дорогостоящие авантюры по всему миру, потерявшие Украину, подведшие Россию под санкции, опозорившиеся на Олимпиаде в Сочи и подставившие весь российский спорт, разрушившие социальное государство, неспособные провести ни один высокотехнологичный проект и проигравшие гонку в космосе, что вот эти вот неудачники могут стратегически спланировать и осуществить спецоперацию по переходу к пожизненному правлению Путина? Я в это не верю. Как провалили Сочи и Скрипалей, так же провалят и 2024й. И объявленные реформы в точно такой же степени могут быть свидетельством паники, истерики и некомпетентности, или протуберанцем, извержением каких-то неизвестных нам внутренних разборок глубоко в толще земли, как и свидетельством рациональной стратегии. Вместо того, чтобы играть с свою любимую гибридную игру в неопределенность до последнего момента, до осени 2023го, Кремль сам выдернул из-под себя стул, затеял мутную политическую и конституционную аферу с непредсказуемым пока что результатом. Мне кажется, это признак слабости и паники, а не силы. Что у кого-то не выдержали нервы, и сорвало резьбу.

Еще раз - я совершенно ничего не знаю, я только предполагаю, гадаю на кофейной гуще и чешу в затылке. Но мои житейские наблюдения за небожителями последних 20 лет позволяют мне усомниться в их способности разыграть сложную шахматную партию - да даже правильно расставить фигуры на доске. Играли бы лучше крапленой колодой, которая и так у них на руках и к которой все уже привыкли.

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