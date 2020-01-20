Лидеры мировых держав обсудили в Берлине урегулирование конфликта в Ливии

Не вмешиваться военным присутствием в конфликт, соблюдать эмбарго на поставки оружия и выступать за мирное урегулирование конфликта в Ливии решили на саммите в Берлине лидеры Германии, России, Великобритании, Франции и Турции. Как сообщает BBC, на встрече также присутствовали представители обеих сторон ливийского конфликта: поддерживаемого ООН правительства национального согласия и армии генерала Халифа Хафтара. Однако переговоров непосредственно между этими сторонами не велось.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обе стороны были проинформированы и с ними были проведены консультации. Она также подчеркнула, что военного пути для прекращения конфликта не существует, «есть только политическое решение».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что присутствующие в Берлине представители держав разделяют «твердое обязательство остановить» любую дальнейшую эскалацию в регионе. При этом он «очень обеспокоен» сообщениями о том, что силы, верные генералу Хафтару, закрыли несколько ключевых портов и крупный нефтепровод в стране.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также выразил обеспокоенность, отметив, что сторонам конфликта «пока не удалось начать серьезный и стабильный диалог».

BBC отмечает, что заявление мировых лидеров о поддержке эмбарго ООН на поставки оружия будет восприниматься серьезно лишь в случае, если Совет безопасности ООН будет реагировать на нарушения. Но за годы конфликта этого не происходило.