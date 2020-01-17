Зеленский отказался увольнять премьера

Президент Украины отказался принять отставку главы правительства Алексея Гончарука, который ранее написал заявление об уходе на фоне скандала с публикацией записей его разговора с чиновниками о Владимире Зеленском.

«Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», — подчеркнул Зеленский во время разговора с премьером, сообщают в офисе президента.

15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица. Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с Владимиром Зеленским. На записях человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».

На фоне этого скандала Гончарук подал заявление об отставке.