Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике

Если занимающий должность помощника президента по экономике Андрей Белоусов перейдет в правительство, его место может занять врио министра экономразвития Максим Орешкин. Об этом сообщает со ссылкой на источники Bloomberg, передает «Интерфакс».

Белоусов может занять должность первого вице-премьера, ранее писали «Ведомости». Если это произойдет, то назначение Орешкина помощником президента станет стандартными решением. Ранее аналогичный путь по карьерной лестнице совершали Эльвира Набиуллина и сам Белоусов.

Место Орешкина, по данным «Интерфакса», может достаться Михаилу Бабичу, слухи о повышении которого с должности первого замминистра экономического развития ходили до отставки правительства.