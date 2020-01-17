Льва Пономарева в шестой раз оштрафовали по статье об иноагентах

Мещанский суд Москвы в шестой раз оштрафовал правозащитника Льва Пономарева на 100 тысяч рублей по статье о нарушении закона об иностранных агентах. Как сообщает «МБХ медиа», Роскомнадзор составил протокол за отсутствие маркировки в размещенных в соцсетях материалах ульяновского отделения движения «За права человека».

Суд приобщил решения Верховного суда о ликвидации движения «За права человека» и документов, подтверждающих отсутствие у Пономарева статуса исполнительного директора движения. Но встал на сторону Роскомнадзора, представитель которого заявил, что согласно ЕГРЮЛ, правозащитник до сих пор числится руководителем организации.

Другим решением суд в пятый раз оштрафовал движение «За права человека» на 300 тыс. руб.