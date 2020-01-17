Законопроект о ликвидации партий отозван для доработки

Авторы законопроекта, предусматривающего ликвидацию политических партий за неуважение к стране и зарубежное финансирование, отозвали документ из Госдумы. Об этом говорится на сайте парламента.

Один из соавторов законопроекта Евгений Марченко пояснил «Открытым медиа», что документ решили доработать.

«Мы отзовем законопроект для того, чтобы почетче прописать механизм контроля над получением финансирования политическими партиями. Если в безналичном расчете все видно и понятно, то с наличными деньгами трудно и пока неясно. Вот приходит человек в посольство, а там ему денег на выборы дают или на еще что-то. Вот в этой части надо его доработать. Кроме того, мы еще обсудим его с коллегами в координационном совете «Единой России», послушаем предложения», — сказал единоросс.

Ранее сообщалось, что депутаты от «Единой России» предлагают ликвидировать партии за неуважение к стране и зарубежное финансирование. В качестве примера они приводят «Яблоко» и Алексея Навального.