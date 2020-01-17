«Тактической игрой на местности» назвали в школе занятия, где детей учили разгонять демонстрантов

Директор пермской школы №105 Наталья Шафранова была вызвана в департамент образования города для дачи объяснений по поводу занятий, где детей учили противостоять демонстрантам. Об этом NT сообщили в пресс-службе мэрии.

Директор пояснила, что в учреждении реализуются программы допрофессиональной полицейской подготовки. Дважды в год в рамках внеурочной деятельности в 6-7 классах проводятся «тактические игры на местности». В департаменте образования администрации Перми обещают, что «тактическая игра, проведенная сегодня в школе №105,будет проанализирована специалистами департамента образования и городского психологического центра, действиям сотрудников школы будет дана педагогическая оценка».

Ранее пермский политолог Виталий Ковин разместил в соцсетях фото и видео урока, на котором школьники из кадетского класса учились пользоваться полицейскими дубинками и щитами, в том числе защищались при столкновениях с условными участниками беспорядков.

В конце прошлого года в Татарстане скандал с учениями, где полиция разгоняла школьников вместо демонстрантов, закончился увольнением организаторов занятий.