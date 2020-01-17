Наказанные за митинги в Элисте пенсионеры не могут оплатить штрафы

Девять из двадцати активистов, которым назначили штрафы за участие в несанкционированных акциях протеста в Элисте, являются пенсионерами и не могут оплатить назначенные судом суммы. Они готовы доказывать свою правоту в Европейском суде по правам человека, пишет «Кавказский узел».

Протесты в Элисте вызвало назначение 26 сентября 2019 года главой города Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Один из пенсионеров-активистов Семен Атеев, принимавший участие в акциях, был оштрафован дважды на 10 тыс. и 5 тыс. руб. Второй раз его наказали, потому что он не уведомил власти о том, что несогласованная акция не состоится. При этом на активиста уже составлен еще один аналогичный протокол по поводу другого митинга, который он пытался согласовать в конце прошлого года на 6 декабря. Пенсия у Атеева — 13 тыс. руб. При этом он помогает другим обвиняемым как юрист.

«Но мы страдаем за правое дело, что ж поделать. Мы пройдем все необходимые процедуры в российских судах, а потом будем обращаться в ЕСПЧ. Не только я, но и мои подзащитные. Есть уже юристы федерального уровня, правозащитные организации, которые предложили нам безвозмездную помощь в этом — оформлении и передаче материалов для ЕСПЧ. Так что — с их помощью или сами — будем делать все, чтобы добиться правды», — говорит Атеев.

«Элистинский горсуд оштрафовал нас, и я считаю, что это было политически мотивированное решение. Моя жена родилась в Сибири, она репрессированная пенсионерка, и никак нельзя было ожидать, что накануне очередной годовщины депортации она вновь подвергнется репрессиям, но только со стороны калмыцких властей. Позор такой власти», — отмечает другой пенсионер-активист Аркадий Горяев, у которого пенсия 8,3 тыс. руб., а у его супруги — 12 тыс.