В Москве пройдет марш за сохранность Конституции

Традиционное антифашистское шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой решили совместить с акцией в защиту Конституции. Согласованное мероприятие пройдет 19 января на Тверском бульваре, 28, сообщает в Facebook муниципальный депутат Юлия Галямина.

«В воскресенье 19 января в 14:00 мы, независимые депутаты, выходим сами и призываем всех выйти на Марш! Марш, который изначально планировался как марш против дискриминации и репрессий, соберет тех, кто выступает против госпереворота. Потому что предложенные изменения нашей Конституции — дискриминация всей страны и репрессия против всех нас», — пишет Галямина.

Ряд изменений в Конституцию анонсировал в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года. Они вышли из здания Независимого пресс-центра на Пречистенке, в котором проходила пресс-конференция по делу полковника Буданова. На улице сзади к ним подошел член «Боевой организации русских националистов» Никита Тихонов и три раза выстрелил — сначала в голову Маркелову, потом в Бабурову. Маркелов умер на месте, Бабурова — вечером в больнице. В день их смерти ежегодно проходит антифашистское шествие.