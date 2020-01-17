В Общественной палате представили сайты для доносов

Комиссия Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций представила лендинги для сбора информации о фейковых новостях и примерах оскорбления госсимволов в интернете.

Сайт «Доступа нет» направлен на борьбу с оскорблением государственных символов России в интернете, а ресурс «Фейкам нет» — аналогичная площадка для борьбы с распространением недостоверной информации, которая способна вызвать серьезные общественные потрясения, сообщил председатель комиссии, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, передает РАПСИ.

На этих платформах любой пользователь сможет оставить сигнал о наличии нарушения законодательства. Дальнейшая работа по модерации платформы и доведению до логического завершения обращений будет осуществляться юристами Фонда защиты национальных ценностей.

«Подать жалобу максимально просто: необходимо указать фамилию, имя, телефон и ссылку на портал, где был обнаружен фейк или оскорбление госсимволов, а также объяснение пользователя, почему он считает, что данная информация противоречит нормам РФ. Все эти материалы поступают к нам, мы их уже обрабатываем и далее подаем в Генеральную прокуратуру для принятия мер», — говорит Малькевич.