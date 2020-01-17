Полиция Гонконга призвала протестующих извиниться за ущерб городу

Начальник полиции Гонконга Крис Тан отклонил призывы к силовикам принести извинения за то, что к протестующим применялось насилие, и сказал, что это демонстранты должны извиниться за вред, который они нанесли городу. Таким образом комиссар полиции Гонконга и его коллеги ответили на вопросы продемократических депутатов из районных советов, пишет South China Morning Post.

За время протестов полиция арестовала 7019 человек. Во время беспорядков многие демонстранты пострадали от действий полиции, но ни один полицейский не был привлечен к ответственности. Что касается подходов полиции, по словам Тана, «есть возможности для улучшения… в том числе с точки зрения наших действий и стратегий, общения со средствами массовой информации, нашего снаряжения и отношения моих коллег при общении с гражданами». Депутат и член районного совета от Демократической партии Тед Хуэй Чи-Фанг спросил Тана, собирается ли тот извиняться перед публикой за «полицейское насилие».

«Мятежники должны извиняться за вред, который они причинили обществу», — ответил Тан. Он также отклонил призыв уйти в отставку, сказав, что те, кто призывает к этому, просто боятся его праведности. Тан также предложил тем, кто подвергся жестокости со стороны полиции, подать официальную жалобу.

Ранее местные СМИ сообщали, что полиция Гонконга надеется вооружить офицеров оглушающим оружием и сетями. Тан сказал, что полиция действительно рассматривает различные варианты вооружения для повышения эффективности и ищет более безопасные методы, чем огнестрельное оружие.

По итогам встречи депутаты приняли ходатайство в поддержку проведения независимого судебного расследования социальных беспорядков, а также осудили Тана за потворство «полицейскому насилию». Позже правительство Гонконга опубликовало заявление о том, что оно не соглашается с этим ходатайством.