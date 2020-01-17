Премьер Украины подал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил об отставке, заявление он уже передал главе государства. Это сделано, чтобы не подрывать доверия к президенту, написал он в Facebook

«В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером», - пишет Гончарук.

По его словам, оппоненты кабмина, «привыкшие жить в тени», применяют каждую возможность, «чтобы уничтожить веру людей во власть».

В офисе президента Украины сообщили, что заявление получили, Владимир Зеленский рассмотрит его.

УНИАН поясняет, что вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица. Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с Владимиром Зеленским. На записях человек с голосом, похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя «полным профаном» в экономике, при этом говорит, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».