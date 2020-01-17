Tilda: Мы за свободу слова

Что случилось?

Модераторы-юристы Тильды заблокировали ресурс https://www.rostovcase.ru/

К нам сразу же обратились владельцы сайта, и в течение часа сайт был разблокирован. Затем владельцы сайта самостоятельно его распубликовали (сделали невозможным видеть его онлайн), потом самостоятельно отключили домен в настройках. Сейчас сайт работает.



Почему сайт был заблокирован?

Этот сайт использовал новую функцию «Потоки», которая позволяет быстро публиковать новости на сайте. Для этой функции введены более жесткие условия ограничения по контенту, а именно ограничение на создание новостей на общественно-политические темы.



Что было дальше?

Владельцы сайта начали рассылать сообщения в СМИ, что Тильда массово блокирует сайты с политической информацией. Это не так. На сегодняшнее число был заблокирован только один сайт. Ни о какой массовой блокировке и чистке речь не идет. Тильда — платформа для создания бизнес-сайтов. 99% пользователей Тильды предприниматели либо дизайнеры, которые делают сайты для предпринимателей.



Давно ли появилось такое ограничение?

Ограничение на публикацию политических материалов всегда было в нашей оферте (Пользовательском соглашении), пункт 7.8.



Почему вы ввели это ограничение?

Безусловно, Тильда за свободу слова. Однако мы вынуждены признать, что на данный момент мы не обладаем огромными юридическими мощностями, которые есть у компаний-гигантов типа Фейсбука. В нашем текущем состоянии мы не можем качественно модерировать такой контент. Речь не о том, чтобы «мочить» оппозиционные власти СМИ, иное мнение. Политика — поле для проявлений самых разных человеческих устремлений, которые зачастую принимают экстремистские формы: проповедуют превосходство одной группы людей над другими, призывают к насилию.



Из-за одного такого сайта могут пострадать сотни тысяч пользователей. Поэтому мы вынуждены вводить ограничение.



Кроме того, Тильда — международный проект, и среди пользователей есть жители других стран, кроме России. И мы не можем учитывать политические аспекты каждой страны, поэтому у нас есть ограничение на публикацию политических материалов.



Много ли сайтов затрагивает это правило?

Нет, совершенно не много. Подавляющее большинство сайтов создаются для предпринимательской деятельности. Политических сайтов у нас совсем немного. Людям, которые создают такие сайты, нужно быть внимательными и при выборе платформы учитывать правила. Если вы создаете сайт, содержащий контент, который призывает к каким-то политическим действиям, выражает политическую позицию, лучше выбрать другую платформу — Тильда не единственный конструктор сайтов.



Совсем нельзя публиковать общественно-политический контент?

Универсальный ответ — нет, нельзя, это прописано в Пользовательском соглашении. Но есть исключения. У нас работают сайты общественных центров, некоммерческих организаций, персональные сайты депутатов. Мы смотрим на адекватность контента.

Мы живем во время, когда интернет является весомым каналом воздействия на общественность — как с положительной точки зрения, так и с отрицательной, когда есть манипуляция общественным мнением, когда создаются фейковые новости. Информация не является безобидной. Такого сейчас очень много. Поэтому мы вынуждены выбирать свое отношение к этому.



Мы не можем рисковать нашими клиентами, это наша ответственность. Мы прилагаем усилия, чтобы они чувствовали себя безопасно.



Не нужно искать тут резонансную историю — дело коснулось одного сайта, и он в течение часа был разблокирован. Но владельцы решили использовать этот факт для привлечения внимания к своему проекту, начали распространять ложную информацию (сайт в тот момент уже работал) — хороший пример, насколько общество агрессивно. В этой сфере так много ненависти, поэтому ее лучше избегать.



Возвращаете ли вы деньги сайту, который был заблокирован?

Да, мы вернём деньги, если будет заблокирован оплаченный аккаунт.



Почему заблокировали сайты без уведомления пользователя?

В данном случае это наша ошибка, человеческий фактор. Мы должны были уведомить пользователя, модератор поторопился заблокировать. Нужно еще отметить, что модератор был не в курсе «ростовского дела», что это за история. Но мы ее быстро исправили. Мы будем внимательнее, для нас это сигнал, что нужно увеличивать количество людей, которые модерируют контент. Вообще на бесплатных аккаунтах мы блокируем сайты без уведомления, а потом уже, если пользователь пишет, то выясняем, в чем дело. Если аккаунт платный, то мы сначала уведомляем пользователя о проблеме, а потом, если ситуация не разрешается, блокируем. Кроме требований, которые приходят от РКН — эти сайты блокируются сразу.



Почему была заблокирована страницы Ольги Мисик?

Ее страница была заблокирована еще до нового года, и пользователь к нам не обращался. Ольга как раз использовала бесплатный аккаунт, а так как бесплатных аккаунтов очень много, и они анонимные, то к ним модератор относится строже. В настоящее время мы посмотрели контент страницы и разблокировали ее, страница доступна.



Весь ли политический контент вы блокируете?

Нам, конечно, хотелось бы следовать нашему же правилу и блокировать весь контент, но все зависит от адекватности и агрессивности контента. Если видно, что сайт делают адекватные люди и контент не призывает к агрессии и насилию, то сайт продолжает работать. И таких примеров достаточно.



Если сайт политической направленности, надо ли переносить сайт?

Не нужно разводить панику. Мы здравомыслящие люди, и у нас нет задачи соорудить железный занавес. Если не уверены, напишите в поддержку и спросите про свой случай. Сейчас мы столкнулись с тем, что суперактивные ребята просто сделали информационный повод для своих целей. Вот и все.

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