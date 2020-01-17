Евросоюз может запретить распознавание лиц в общественных местах на 5 лет

Европейский союз изучает возможность запрета применения технологии распознавания лиц в общественных местах на срок от трех до пяти лет. Это время необходимо, чтобы выработать способы предотвращения злоупотреблений и вторжения в частную жизнь, пишет Reuters. В Москве власти увеличивают финансирование системы видеонаблюдения.

Возможность запрета в Европе обсуждается на фоне глобальных дебатов о системах, управляемых искусственным интеллектом, которые широко используются правоохранительными органами. Европейская комиссия заявила, что возможно придется ввести новые жесткие правила, чтобы защитить права людей на неприкосновенность частной жизни и права на сохранность персональных данных. Согласно разработанному Еврокомиссией плану, запрет может быть введен на срок от трех до пяти лет, в течение которых «можно было бы определить и разработать надежную методологию для оценки воздействия этой технологии и возможных мер по управлению рисками».

Ранее в этом месяце США призывали Европу избегать агрессивных подходов в области применения искуственного интелекта и распознавания лиц.

Тем временем власти Москвы объявили новый тендер на закупку оборудования для обработки видеоданных, пишет «КоммерсантЪ». В заказе на 1,9 млрд руб. фигурируют 450 серверов и система хранения данных емкостью почти 1,5 петабайта, которые позволят анализировать картинку с 175 тыс. камер города. По мнению экспертов издания, власти смогут распознавать не только лица пассажиров и водителей, но и их «подозрительное поведение», а также прогнозировать автомобильные потоки. Ранее мэрия уже объявила конкурс на поставку подобной техники: в ноябре 2019 года власти заказали 258 серверов и систему хранения данных емкостью около 9 петабайт за 1,2 млрд руб.