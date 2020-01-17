Tilda начала блокировку страниц с «политически направленной информацией»

Платформа для создания сайтов Tilda заблокировала созданные на ней ресурсы о «ростовском деле» и о прошедших в Москве летом 2019 года массовых акциях протеста. Представители сервиса заявляют, что сайты нарушали пользовательское соглашение, и Tilda не предназначена для проектов, «имеющих разоблачающий, оскорбляющий, скандальный и иной подобный характер», пишет «КоммерсантЪ».

16 января создатели сайта о деле, фигуранты которого обвиняются в попытке организации беспорядков в Ростове в ноябре 2017 года, сообщили о блокировке ресурса. Юридическая служба Tilda разъяснила им, что сайт был заблокирован «в связи с размещением в нем политически направленной информации», был нарушен пункт 7.8 пользовательского соглашения. В этом пункте говорится, что конструктор нельзя использовать для контента, который «может быть воспринят как пропаганда определенных политических и религиозных взглядов, нетрадиционной сексуальной ориентации, насилия, употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения».

Позже Tilda дала возможность скачать разработчикам данные, чтобы перенести на другую платформу. «Мы понимаем вас и вашу позицию чисто по-человечески и хотели бы помочь. Но мы не можем ставить под угрозу сайты других наших пользователей, работая с подобным контентом, т.к. не имеем возможности заниматься модерированием подобных проектов»,— заявили в Tilda.

16 января также был заблокирован сайт о летних акциях протеста в Москве. Его создательница Ольга Мисик уведомлений от Tilda не получала. В ночь на 17 января сайт был разблокирован.