Лев Шлосберг о «пакетном» голосовании за изменение Конституции

А вот еще очень важное. На первом совещании по реформе Конституции сегодня член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская предложила провести голосование по каждой поправке в Конституцию отдельно. Она справедливо и логично заметила, что таким образом граждане смогут проголосовать именно за те поправки, которые они поддерживают. Путин ответил ей, что провести такое отдельное голосование «технически сложно». И это — чрезвычайно важный ответ.

Стало полностью ясно: люди на неизвестном пока по форме организации «всенародном голосовании» получат один бюллетень, в котором будут каким-то образом размещены пакетом все поправки в Конституцию и будет предложено выразить отношение к ним одним голосованием: ЗА или ПРОТИВ. В общем, мы получим тот же плебисцит, что и 18 марта 2018 года: ты за Путина (Россию) или против Путина (России). Конечно, это никакой не референдум (о нем не было и речи) и в полном смысле слова никакое не всенародное голосование по поправкам. Это еще одна присяга на верность Путину и открытое манипулирование общественным мнением.

Конечно, при таком подходе другого выхода у меня, например, кроме как голосования против, не будет: не могу же я поддерживать выход России из юрисдикции Европейского суда по правам человека.

Голосовать «одной птичкой» можно только за Конституцию в целом, в том числе за новую Конституцию. Но для этого нужно созвать Конституционное собрание, федерального конституционного закона о котором нет до сих пор. Потому что этот закон (как и само Конституционное собрание) Путину не нужны. Строго говоря, внесение масштабных поправок в Конституцию (в первую, вторую и девятую главы, касающиеся прав и свобод человека и гражданина) без Конституционного собрания в моем понимании делает эти поправки изначально неконституционными, не имеющими юридической силы.

Именно при таком «оптовом» подходе 12 декабря 1993 года я голосовал против проекта Конституции России, потому что видел в нем все возможности для появления диктатуры при отсутствии баланса властей. Сегодня мы защищаем по сути дела вторую главу этой Конституции (Права и свободы человека и гражданина) — единственную ее часть, которую я и все наши единомышленники изначально поддерживали полностью. Эту главу невозможно изменить иначе, чем через принятие новой Конституции. Сейчас, соответственно, ограничения и прочие безумия будут вводиться в другие главы, чтобы парализовать и обессмыслить вторую главу. В этом — главная цель путинских поправок.

Не могу сказать сейчас, можно ли это назвать конституционным переворотом. Увидим поправки — смогу сказать. Но совершенно очевидно, что нам будет предложено «всенародное голосование» без возможности реального выбора. И это означает, что на голосование будет вынесен де факто один вопрос: ты за Путина или против Путина. На него и будем отвечать.

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