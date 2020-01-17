От ракетной «мести Ирана» пострадали 11 солдат США

После иранского удара за убийство Касема Сулеймани американские военные и президент Дональд Трамп заявляли, что пострадавших нет. Однако 16 января стало известно, что 11 военнослужащим пришлось пройти курс лечения от симптомов сотрясения мозга, пишет The Guardian.

«Несмотря на то, что во время нападения Ирана на авиабазу Аль-Асад 8 января не было убито ни одного военнослужащего США, некоторые из них лечились от сотрясения мозга, полученного от взрыва, и все еще проходят оценку», — заявил представитель центрального командования США капитан Билл Урбан.

В качестве меры предосторожности некоторые военнослужащие были доставлены на объекты США в Германии или Кувейте для «последующей проверки». Ожидается, что они вернутся в Ирак.

Ракетный удар со стороны Ирана по авиабазе Аль-Асад в Ираке произошел 8 января как месть за убийство американскими военными высокопоставленного иранского командира Касема Сулеймани. На иракской базе размещались порядка 1500 американцев.