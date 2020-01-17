Сандерс обошел Байдена в рейтинге кандидатов в президенты США от демократов

Сенатор США Берни Сандерс возглавил рейтинг кандидатов на пост президента от демократов, обойдя бывшего вице-президента Джо Байдена. Таковы результаты общенационального опроса Reuters / Ipsos.

20% зарегистрированных демократов и независимых кандидатов на данный момент планируют поддержать Сандерса. Неделю назад его популярность была на 2% ниже. Среди других 11 кандидатов от демократов высокие позиции также имеют Джо Байден (19%), сенатор Элизабет Уоррен (12%), бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг (9%) и бывший мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич (6%).

Последние три опроса показали, что Сандерс и Блумберг наращивали свой уровень поддержки, в то время как лояльность к Байдену, Уоррен и Буттиджичу остались неизменными. При этом каждый пятый потенциальный избиратель еще не определился с выбором, а ⅔ готовы изменить свои предпочтения.