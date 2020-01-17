DOXA: руководство ВШЭ планирует прекратить поддержку студенческих медиа, запретить политическую и правозащитную деятельность

Студенческое издание Высшей школы экономики DOXA со ссылкой на источник из студсовета сообщает о новой редакции регламента поддержки студенческих организаций.

Согласно документу, из списка студорганизаций университета планируют полностью исключить все студенческие медиа. Теперь поддержку будет получать только деятельность, которая соответствует «целям деятельности и ценностям», закрепленным в официальных документах и Декларации ценностей, и «укрепляет репутацию Университета». С принятием новой редакции регламента деятельность студорганизации в качестве медиа не может являться «основным предметом деятельности», пишет DOXA.

Кроме того, администрация вуза планирует запретить студентам и сотрудникам делать публичные заявления «от неопределенного круга обучающихся и/или сотрудников университета».

За последние полгода в публичной среде вокруг университета появилось около десятка заявлений: два письма студентов и сотрудников ВШЭ против выдвижения проректора Валерии Касамары на выборах в Мосгордуму, письмо в поддержку Егора Жукова, открытое письмо преподавателей по поводу ситуации с профессором Гасаном Гусейновым.

Наряду с политической планируется запретить и правозащитную деятельность студорганизаций. «По всей видимости, это реакция на наш проект DOXA_OVD, который летом занимался сбором средств на оплату штрафов и передач студентам, задержанным на протестных акциях», — пишет DOXA.