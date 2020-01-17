Ушел из жизни Хранитель Средиземья Кристофер Толкин

Кристофер Толкин, писатель и публицист, сын знаменитого английского писателя Джона Толкина, скончался в возрасте 95 лет. Об этом в Twitter сообщило Международное Толкиновское общество.

Отец Кристофера Толкина Джон Толкин — автор романов «Властелин колец» и «Хоббит», действие которых разворачивается в мире под названием Арда и его части, именуемой Средиземьем.

Как отмечает Euronews, Кристофера Толкина по праву можно назвать Хранителем Средиземья. Он проделал огромную работу по доработке и систематизации литературного наследия своего отца и выпустил многочисленные книги на основе неизданных рукописей Толкина-старшего. Первой такой книгой стал «Сильмариллион», затем последовали «Неоконченные сказания», «Утраченные сказания», «Дети Хурина» и другие. Его последним изданием стало выпущенное в 2018 году «Падение Гондолина».

По информации Daily Mirror, именно Кристофер Толкин нарисовал знаменитые карты к «Властелину колец», которые украшали все книги автора с 1950 годов.