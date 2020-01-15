Сотрудника ярославской ИК-1 за пытки приговорили к четырем годам заключения

Суд в Ярославле приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего сотрудника исправительной колонии №1 Сергея Ефремова, признавшегося в пытках осужденного Евгения Макарова и заключившего досудебное соглашение. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославское дело».

«Медиазона» отмечает, что прокуратура запрашивала для Ефремова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, пять лет колонии. В суде он сказал, что раскаивается в преступлении, но добавил, что к пыткам привело «девиантное поведение Макарова». Свое поведение Ефремов объяснял тем, что «эмоции перевесили разум». Адвокат отмечал, что Ефремов выполнял указания начальства, «поэтому у него не было возможности остановить преступление».

На видеозаписи, опубликованной «Новой газетой» летом 2018 года, заместитель начальника оперотдела ИК-1 Ефремов сначала наблюдает за пытками Макарова, а потом бьет его по голове. По уголовному делу о пытках в ярославских колониях проходят больше 10 сотрудников ФСИН.