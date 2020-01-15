Владимир Кара-Мурза мл. о деле ЮКОСа

В своём решении по второму делу «ЮКОСа» Европейский суд по правам человека признал нарушение российскими властями сразу трёх статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод: 6-й («право на справедливое судебное разбирательство»), 7-й («наказание исключительно на основании закона») и 8-й («право на уважение частной и семейной жизни»).

В переводе с юридического языка на обычный это означает, что процесс по делу ЮКОСа был необъектиным и что в отношении его фигурантов должна быть восстановлена справедливость.

В отношении одного из них — Василия Алексаняна — это, к сожалению, невозможно. В 2011 году бывший вице-президент ЮКОСа скончался в возрасте 39 лет после намеренного отказа в лечении во время заключения в СИЗО, когда от него добивались лжесвидетельств против руководителей компании.

Таких же лжесвидетельств добиваются от Алексея Пичугина, который находится в заключении 17-й (!) год. Он выиграл уже два дела в Европейском суде. В декабре Комитет министров Совета Европы призвал российские власти незамедлительно принять меры к его освобождению.

Прошлым летом Парламентская ассамблея Совета Европы вопреки протестам многих делегаций приняла решение о восстановлении прав российских депутатов. Главным лоббистом этого решения было правительство ФРГ: министр иностранных дел Хайко Маас тогда заявил, что «место России в Совете Европы — со всеми вытекающими правами и обязанностями».

Права восстановлены. Настало время поговорить об обязанностях. И в первую очередь — о необходимости скорейшего выполнения решений Европейского суда, которые, согласно 46-й статье Конвенции и 15-й статье российской Конституции, имеют для нашей страны обязательную силу.

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