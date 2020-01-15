Ян Матвеев: Как мы писали Руслану письмо

Как вы помните, 23 декабря силовики похитили сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, с которым я работаю в одном кабинете. Чуть позже стало известно, что его насильно увезли в армию и отправили в военную часть на Новой Земле. Отрезали все средства связи, причем настолько, что никто из близких не мог узнать, что вообще происходит с Русланом.

Естественно, мы все хотели связаться с ним, и помимо звонков совершенно логично было бы написать ему письмо. Потому что если по логике военных (с которой никакой здравомыслящий человек не согласится, конечно), Руслан теперь военнослужащий В/Ч 23662, то он, как и любой военнослужащий, в мирное время имеет право писать и получать письма. Более того, это право ему должны гарантировать.

Небольшое важное отступление.

Я служил в армии и однажды наш батальон «в**б» (извините за дословный сленг тех времен) замполит за то, что мы мало писем шлем своим родителям. Естественно, мы их особо и не писали, ведь нам давали звонить. НО! После той претензии нас всех посадили на ЦП (Центральный проход — большой коридор посреди казармы) и заставили писать письма. Один мой знакомый написал Скарлетт Йоханссон, кстати. Мы запечатывали письма в специальные красные армейские конверты, которые без марок ходят по всей стране (и даже вроде в СНГ) бесплатно. И выдавали нам их бесплатно в любой момент.

Насколько я помню, тогда офицеры тщательно следили, чтобы мы были на связи с родными. За то, что мама позвонила в часть и спросила: «А чего это там мой сын не звонит», — офицеру досталось, а потом и сыну, который не звонил и не писал некоторое время. Видимо, после дедовщины нулевых и перехода на год службы за тем, как мы связываемся с родными, хорошо следили. Возможно, так было не везде. Вполне возможно, что-то поменялось в армии с тех пор. Хотя, зная ее инертность, вряд ли.

В любом случае, узнав, что письма для в/ч 23662 принимает отделение с индексом 163055 в поселке Белушья Губа, мы с женой решили отправить Руслану открытку. Повторюсь, раз армия считает его солдатом, значит, он обладает всеми правами солдата. И может получать письма, если находится не в походе на корабле или еще в какой-то временной миссии далеко от почты. Вроде не находится, зенитная часть стационарная.

27 декабря жена отправила заказное письмо с открыткой. Заказное, чтобы дошло быстрее и надежнее. Плюс в случае пропажи можно заказать поиск письма. Что произошло дальше? Письмо довольно быстро добралось до Архангельска (обещали, что дойдет 3 января, и шло по графику), но вот дальше началось странное. Письмо неожиданно вернули в Москву, оно даже не добралось до поселка с индексом 163055.

Мы дождались, пока закончатся выходные, и может быть, нам это письмо вернут (вообще обязаны). Но ничего не происходило, и 10 января жена заказала на сайте «Почты России» претензию на розыск почтового отправления. Нам ответили, что «прием почтовых отправлений на адрес с индексом 163055 запрещен». Причем, в этом ответе подтверждалось, что в/ч 23662 обслуживает именно то почтовое отделение (ответ я приложил к посту).

В связи с этим у меня появился вопрос:

На каком основании гражданин страны и выполняющий свой долг военнослужащий (или все военнослужащие части) не имеет возможности получить письмо?

Непреодолимой силы, насколько мне известно, нет. Нет половодья, смерча, урагана или военных действий там, в районе этой в/ч (и в ответе об этом не сказано). Секретность? Но как секретность может ограничивать входящую почту? Письмо могли досмотреть, отцензурировать или выдать Руслану после прохождения службы. Хотя, конечно, все это было бы жестким нарушением его прав.

Еще интересно, если отделение «Почты России» не принимает почтовые отправления, то зачем оно существует? На каком основании на него тратятся деньги госкомпании?

И последнее. Хотелось бы добиться ответа от российской армии (и я уверен, мы обязательно добьемся), на каком основании военнослужащий остается без связи с родными и близкими людьми. Почему не была обеспечена доставка письма, хотя, как мы знаем, письма военным доставляют даже в горячие точки.

Я допускаю, что мог в чем-то ошибиться, и если кто-то обладает дополнительной информацией, буду рад ей. Одно ясно точно — Руслан Шаведдинов не находится в полноправном статусе военнослужащего, а является заложником власти. Придет время, когда виновные в этом обязательно предстанут перед справедливым судом.

UPD. В комментариях и в твиттере написали, что письма в секретную в/ч надо посылать через фельдъегерскую службу с индексом 101300. Странно, что этого сразу не сказали на почте (легко приняв письмо на индекс, на который нельзя отправлять письма). Если этот способ сработает и мы все-таки сможем писать Руслану, значит, я написал эту историю не зря.

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