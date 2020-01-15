В России отменят одну из льгот на добычу нефти

Минфин по поручению правительства должен подготовить до 1 апреля поправки в Налоговый кодекс об отмене льготы на добычу полезных ископаемых для компаний, открывших месторождения за свой счет до 2001 года. О конкретном сроке отмены льготы говорить пока рано, пишет РБК.

В 2002 году после перехода от отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы к взиманию налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) была введена льгота в виде понижающего коэффициента 0,7. До этого момента компании, занимающиеся разведкой запасов или компенсирующие данную деятельность государству, были освобождены от отчислений. Введенная тогда льгота позволила возместить издержки на поиск и разведку месторождений до 2001 года. Однако она вводилась исключительно для компенсации расходов компаний и не создавала стимулов для поиска и разведки новых месторождений.

Сейчас эта преференция остается лишь у трех налогоплательщиков. В 2018 году она предоставлялась 11 владельцам лицензий на добычу, но с применением пониженной налоговой ставки было добыто около 0,1% от общего объема нефти в стране. Директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова отмечает, что воспользоваться льготой смогли немногие, так как «на практике возникло много споров и судебных разбирательств о том, что считать разведкой месторождений за счет собственных средств».

«Тем не менее отмена действующей льготы — это прецедент, такого еще не было, — говорит Козлова. — Сейчас идет процесс инвентаризации налоговых льгот, и логичнее было бы оценить эффективность и востребованность пониженной ставки НДПИ в рамках инвентаризации, а не отдельно ее отменять».

Общий объем налоговых льгот только при добыче нефти Минфин примерно оценил в 1,6 трлн руб. за 2019 год. К 2033 году бюджет будет и вовсе недополучать примерно 2,3 трлн руб., а доля льготируемой добычи нефти в России практически удвоится и составит 90%.